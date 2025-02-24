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Эксперт назвал риски при покупке квартиры в рассрочку

Риелтор Назарычев: квартиры в рассрочку могут продавать по завышенным ценам
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кажущаяся выгодной покупка квартиры в рассрочку может привести к финансовым потерям, сообщил эксперт рынка недвижимости, генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев в беседе с изданием aif.ru.

По словам риелтора, рассрочка хорошо подходит тем, кто умеет планировать бюджет и имеет подушку безопасности. Однако часто в силу отсутствия процентов и высоких темпов инфляции застройщики могут изначально продавать объекты по завышенным ценам, сводя на нет выгоду от такого финансового инструмента для покупателя.

В первой половине декабря сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова заявила, что у рассрочки на покупку квартиры есть три минуса. Первый недостаток — полную стоимость недвижимости нужно оплатить за один-два года.

Поскольку погасить рассрочку необходимо строго в срок по договору, Епифанова рекомендовала такой способ покупки квартиры тем, у кого есть на руках большая часть необходимой суммы.

Ранее была названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике.

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