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Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

РБК: повышение зарплаты бюджетников могло бы улучшить пенсионную систему
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Максим Блинов/РИА Новости

Улучшить российскую пенсионную систему могли бы повышение оплаты труда бюджетников, сокращение неформального сектора и вовлечение пенсионеров в занятость. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова и Юлии Долженковой.

В своей работе «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития» они отмечают, что действующий уровень пенсионного обеспечения в стране недостаточен. Получавшим низкие зарплаты россиянам пенсии не обеспечивают удовлетворение базовых потребностей, а гражданам с высокими зарплатами выплаты не компенсируют утраченный заработок, говорится в монографии.

Ее авторы рассмотрели динамику размера пенсий с 2013 по 2023 год и пришли к выводу, что повышение размера пенсий не всегда обгоняет уровень инфляции. Они подчеркивают, что сразу же после дня индексации новый виток инфляции снова снижает реальное содержание пенсии.

По их мнению, для изменения ситуации необходимо целенаправленно повышать уровень заработной платы основной массы работников, прежде всего бюджетников, поскольку именно они составляют значительную долю занятых с низкой заработной платой на формальном рынке труда. Кроме того, следует увеличивать сборы страховых взносов за счет вовлечения в страховую пенсионную систему новых плательщиков из неформального сектора.

В феврале в Госдуму внесли законопроект, направленный на перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, зачем нужен большой страховой стаж.

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