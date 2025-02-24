В России предложили изменить пенсионную систему

Для обеспечения выплаты «удовлетворительного» пенсионного обеспечения требуется целенаправленно повышать уровень зарплат бюджетников и вовлекать в страховую систему новых плательщиков — из неформального сектора. Об этом в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития» написали профессора Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и Юлия Долженкова, документ изучило интернет-издание РБК.

Помимо этого, как полагают экономисты, для бюджетной системы окажется выгодно, если пенсионеры будут работать. Они назвали вовлечение пенсионеров в занятость — трендом современного рынка труда, который набирает популярность в условиях «стареющего общества».

Сафонов и Долженкова считают, что нынешний уровень пенсионного обеспечения в России недостаточен. Как обращают внимание авторы, несмотря на проведение пенсионной реформы, лицам, получавшим низкие зарплаты, пенсии не обеспечивают удовлетворение базовых потребностей.

На этой неделе эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова рассказала в беседе с агентством «Прайм», что с 2026 года начнет работать беззаявительный порядок назначения пенсии по старости.

Ранее россиян предупредили о сокращении пенсий.