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Экономист рассказала об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года

Аналитик Солодовникова: с 2026 года пенсии по старости будут назначать по-новому
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Depositphotos

Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова рассказала в беседе с агентством «Прайм», что с 2026 года начнет работать беззаявительный порядок назначения пенсии по старости.

Она обратила внимание, что сейчас страховые пенсии по старости назначаются исключительно при наличии заявления, которое необходимо подать на «Госуслугах», лично в Социальном фонде или в МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. В некоторых случаях нужно предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.

Солодовникова напомнила, что в настоящее время без заявления назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, социальные пенсии детям, родители которых неизвестны.

«Теперь, начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке» — сказала она.

По словам эксперта, это затронет 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

19 февраля «Парламентская газета» сообщила, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию.

Ранее россиянам рассказали о простом способе увеличить пенсию.

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