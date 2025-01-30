Россиян предупредили о сокращении пенсий

«Абзац»: пенсии россиян могут сократиться в 1,5 раза к 2047 году

Пенсии россиян могут фактически сократиться в 1,5 раза по реальному наполнению к 2047 году, пишет издание «Абзац» со ссылкой на заявление председателя набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.

По мнению председателя набсовета учебного заведения, снижение произойдет из-за сокращения числа работающих россиян и роста количества пенсионеров. Крупнов подчеркнул, что в таком случае упадут поступления в Социальный фонд.

Как полагает эксперт, в перспективе 20 лет российскую пенсионную систему ожидают два кризиса, вызванные демографическими и экономическими причинами. Первый случится в начале 2040-х годов, из-за сокращения численности экономически активных граждан. Второй настигнет в период между 2050–2060 годами и окажется результатом первого кризиса.

На прошлой неделе доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя пенсия россиян после доиндексации составит примерно 25 тыс. рублей. Он назвал верным решение о доиндексации пенсий, так как важно обеспечить покупательную способность пенсий российских пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию.