Кофе подорожал до максимума за почти полвека

За прошлый год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%, сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию российской кофеобжарочной компании «МилФудс».

«Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет», — отметили в «МилФудсе».

В компании пояснили, что стоимость кофе зависит от остатков на биржевых складах, законодательных инициатив и инфляции. Кроме того, поставки арабики могут снизиться из-за неурожая зерен. Робуста более устойчива к климатическим изменениям, но вкус у этих сортов кофе разный, поэтому она не сможет полностью заместить арабику.

«Можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе», — прогнозируют в «МилФудсе».

В конце января источники в ретейле рассказали, что отпускные цены на зерновой кофе в России весной вырастут еще на 20%.

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