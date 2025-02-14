Эксперт рассказала, что россиянам ждать от цен на кофе в 2025 году

В 2025 году россиян может ожидать подорожание кофе. Бренд-директор одного из лидеров e-commerce в категории «Кофе в зернах», компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина в беседе с «Газетой.Ru» назвала семь ключевых тенденций на российском кофейном рынке.

Первое — рост и корректировка цен.

«Главными факторами, влияющими на ценовую политику в стране, остаются инфляция, курс рубля, а также стоимость кофе на мировых биржах, которая продолжает расти. Мало того – в связи с возросшей популярностью арабики в мире внезапно обнаружилась серьезная «недостача» робусты. В результате цены на два этих базовых сорта практически сравнялись», — объяснила она.

Второе — выход на новых поставщиков. Экономические санкции против России и ограничения на импорт сказываются на доступности некоторых сортов, что приводит предпринимателей к поиску альтернативных поставщиков – например, из Азии или Африки. Кофе из Китая уже присутствует на российском рынке. По той же причине растет на нем и доля отечественных производителей.

«Третье — укрепление тренда на экологичность. В 2025-м году потребители будут все чаще выбирать кофе с маркировкой «organic», подтверждающий, что продукт произведен без применения искусственных химических компонентов. Для получения такого сертификата необходимо, чтобы на кофейной плантации не использовали пестициды, гербициды и прочую «химию», как минимум, на протяжении трех лет», — подчеркнула эксперт.

Четвертое — увеличение спроса на кофе без кофеина. Это связано с растущим трендом на осознанное потребление и здоровый образ жизни. Безкофеиновый кофе перестает быть нишевым продуктом и становится частью массового спроса. Его все чаще выбирают не только люди с особенностями здоровья, но и молодежь, а также те, кто не мыслит себя без нескольких чашек кофе в день. Так люди снижают нагрузку на организм, сохраняя при этом необходимую концентрацию внимания и высокую работоспособность.

«Пятое — «цифровизация» кофе. В нынешнем году автоматизация и роботизация продолжит развиваться как в производстве кофе, так и в сфере его приготовления. Высокая проходимость кофеен подтолкнет владельцев к переходу на инновационные системы со встроенными весами и секундомерами, точной дозацией молока, автоматической подстройкой помола и так далее. Да и полностью роботизированные кофейни сегодня уже не редкость», — заметила Бабина.

Шестое — рост предложений альтернативных методов заваривания. Растущий интерес к кофейной культуре приводит к росту популярности нестандартных способов приготовления напитка, поэтому к концу 2025 года уже мало кого удивят такие слова, как «кемекс», «брю-бар», «аэропресс» или «пуровер».

«Седьмое — дальнейший рост потребления, особенно в сегменте e-commerce. В 2025 году Россия останется одним из крупнейших потребителей кофе в мире. Особенно это коснется сферы e-commerce, в которую практически полностью перейдут потребители дорогих экстра-сортов. Да и в целом покупатель становится все более требовательным к качеству продукта. Так что, в конечном счете, выиграет тот, кто предложит лучшее качество по лучшей цене, наряду с быстрой доставкой», — резюмировала она.

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