В России снизился спрос на цифровые навыки

«Ведомости»: в России второй год подряд падает спрос на цифровые навыки

В России второй год подряд снижается число вакансий с требованием владения компьютером и офисным программным обеспечением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru.

В 2022 году таких вакансий было 2,6 млн, в 2023-м — уже 2,3 млн, а за первые десять месяцев 2024-го — 1,7 млн, говорится в публикации.

В общем числе объявлений доля цифровых вакансий в 2022 году составляла 34%, в 2023-м — 22%, а в первые десять месяцев 2024-го снизилась до 16%.

По мнению аналитиков, спрос на обслуживающий персонал и профессиональных рабочих повысился в результате оттока мигрантов, необходимости импортозамещения и опережающего роста промышленного сектора.

18 февраля сообщалось, что в 2024 году российские работодатели стали вдвое чаще нанимать сотрудников старше 40 лет. По данным hh.ru, соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений — на 92% больше, чем в 2023-м. Всего за 2024 год владельцы компаний направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии — это на 74% больше, чем в 2023 году.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии февраля.