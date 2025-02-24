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Россия и Мьянма согласовали параметры совместных инфраструктурных проектов

Россия возведет в Мьянме порт, нефтеперерабатывающий завод и электростанцию
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия и Мьянма заключили меморандум по развитию инфраструктурных проектов в специальной экономической зоне «Давэй». Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали на полях пятой межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

По словам Решетникова, в тексте меморандума содержатся базовые параметры нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы. Это проекты по строительству порта, угольной теплоэлектростанции и нефтеперерабатывающего завода.

Министр отметил, что самым сложным для реализации проектом является сооружение нефтеперерабатывающего завода.

Свободная экономическая зона «Давэй» находится на побережье Андаманского моря и расположена на площади 196 квадратных километров. Там планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны, транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.

23 февраля Решетников заявил, что Минэкономразвития РФ планирует в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой.

Ранее Мьянма продлила режим чрезвычайного положения.

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