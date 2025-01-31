Мьянма продлила режим чрезвычайного положения

Власти Мьянмы продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) на шесть месяцев. Об этом сообщает портал News Eleven со ссылкой на итоги заседания Национального совета обороны и безопасности страны.

«Правительству по-прежнему нужны мир и стабильность для проведения свободных и справедливых всеобщих выборов, в связи с чем было предложено продлить срок полномочий [руководителя страны] еще на шесть месяцев, чтобы продолжить необходимую работу, не теряя темпа», — сказали власти.

Как следует из публикации, решение о продлении режима ЧП было принято единогласно.

Режим чрезвычайного положения действует в Мьянме с февраля 2021 года. Тогда войска страны сместили гражданское правительство, сославшись на предполагаемую фальсификацию результатов всеобщих выборов 2020 года. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Национальная лига за демократию».

4 января 2025 года военное правительство Мьянмы заявило о планах освободить около 6 тысяч заключенных в рамках массовой амнистии, посвященной 77-й годовщине независимости от Великобритании. Кроме того, власти заменили пожизненные сроки 144 заключенным на 15 лет тюрьмы.

Ранее Краснов заявил, что Россия готова поделится с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией.