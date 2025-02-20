Сумму страхового возмещения по вкладам предложили увеличить в два раза

В ГД предложили повысить в два раза сумму страхового возмещения по вкладам

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении с 1,4 млн до 2,8 млн руб. максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Документ опубликован в думской базе данных.

Изменения предусмотрены в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Авторы законопроекта уверяют, что действующий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц нужно пересмотреть из-за изменившихся экономических условий, роста инфляции и изменения уровня доходов населения.

«Основной целью является повышение уровня защищенности вкладов физлиц с помощью увеличения максимальной суммы страхового возмещения до 2,8 млн руб. Это позволит обеспечить защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков», — говорится в пояснительной записке.

До этого профессор и доктор экономических наук Игорь Костиков рекомендовал спешить тем, кто планирует открыть выгодный вклад, поскольку в ближайшем будущем ставки могут стать менее привлекательными.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закрывать депозиты из-за снижения ставок по вкладам.