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Криптобиржа объявила о многомиллионной награде за поимку ограбивших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров
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Dado Ruvic/Reuters

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров. Об этом сообщили на сайте площадки.

«Самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики могут присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление», — говорится в сообщении.

За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, биржа готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Если учесть, что у компании было похищено порядка $1,4 млрд, то сумма вознаграждения может достичь $140 млн.

Известно, что хакеры украли почти $1,5 млрд с криптовалютной биржи Bybit. По словам генерального директора биржи Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн-кошельков Ethereum Bybit. Взлом стал крупнейшей в мире кражей криптовалюты, превзойдя сумму в $611 млн, украденную у платформы Poly Network в 2021 году.

Ранее сообщалось, что крипторынок рекордно обвалился за всю свою историю.

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