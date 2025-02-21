С криптовалютной биржи Bybit похитили почти $1,5 млрд

Хакеры украли $1,46 млрд с криптовалютной биржи Bybit, сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора биржи Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн-кошельков Ethereum Bybit.

«Активы на сумму $1,46 млрд утекли из кошелька в результате серии подозрительных транзакций <...>. Исследовательская фирма Arkham Intelligence подтвердила отток около $1,4 млрд с биржи, сообщив ..., что «средства начали перемещаться на новые адреса, где они продаются», — говорится в сообщении.

Взлом стал крупнейшей в мире кражей криптовалюты, превзойдя сумму в $611 млн, украденную у платформы Poly Network в 2021 году.

До этого специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целенаправленную атаку на российские организации под названием Mythic Likho, в которой применяются модифицированная версия бэкдора Merlin и обновленный вариант вредоносной программы Loki.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае взлома электронной почты хакерами.