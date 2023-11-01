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«Ситибанк» ввел новые ограничения для российских клиентов

«Ситибанк» запретил оплачивать коммуналку и связь со своих карт

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Depositphotos

«Ситибанк», один из крупнейших иностранных банков в России, ввел дополнительные ограничения для своих клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

С 1 декабря владельцам карт запретят оплачивать ЖКХ, связь и переводить деньги между счетами. Как отмечается в релизе, оставлены только переводы по реквизитам и СБП. Ранее «Ситибанк» объявил о полном уходе с российского рынка к апрелю 2023 года. В октябре 2022 года банк продал портфель потребительских кредитов «Уралсибу», а в августе прекратил прием валюты в кассах и ввел комиссию.

В начале сентября стало известно, что «Ситибанк» закроет свой единственный филиал в Уральском и Приволжском федеральных округах. До этого стало известно, о планах банка по демонтажу всех своих банкоматов на территории России до конца 2023 года.

Ранее сообщалось о временном прекращении приема и покупки долларов и евро в кассах «Ситибанка».

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