В России отреагировали на проблемы с обменом старых долларов

Экономист Зубец: не все банки в России отказываются от старых долларов

Не все российские банки отказываются от старых долларов. Об этом «Ридусу» заявил доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя проблемы с обменом старых долларовых купюр, с которой столкнулись россияне.

По его словам, важно перечислить кредитные организации, которые действительно отказывают в обмене купюр, если проблема действительно актуальна.

«Я, например, лично знаю людей, которые не так давно меняли старые доллары на рубли в России, и все у них прошло гладко. Впрочем, когда мы покупаем в обменниках или банках доллары, лучше, конечно, смотреть, когда они были выпущены. Год выпуска должен быть указан на купюре», — подчеркнул Зубец.

Он добавил, что новые доллары имеют не зеленый, а фиолетовый оттенок.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков до этого заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца. По его словам, особенно риски касаются купюр, выпущенных до 2013 года. Однако он признал, что ответственность ложится только на владельцев валюты.

Ранее россиянам дали совет не увлекаться скупкой долларов.