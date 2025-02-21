Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России отреагировали на проблемы с обменом старых долларов

Экономист Зубец: не все банки в России отказываются от старых долларов
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Не все российские банки отказываются от старых долларов. Об этом «Ридусу» заявил доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя проблемы с обменом старых долларовых купюр, с которой столкнулись россияне.

По его словам, важно перечислить кредитные организации, которые действительно отказывают в обмене купюр, если проблема действительно актуальна.

«Я, например, лично знаю людей, которые не так давно меняли старые доллары на рубли в России, и все у них прошло гладко. Впрочем, когда мы покупаем в обменниках или банках доллары, лучше, конечно, смотреть, когда они были выпущены. Год выпуска должен быть указан на купюре», — подчеркнул Зубец.

Он добавил, что новые доллары имеют не зеленый, а фиолетовый оттенок.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков до этого заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца. По его словам, особенно риски касаются купюр, выпущенных до 2013 года. Однако он признал, что ответственность ложится только на владельцев валюты.

Ранее россиянам дали совет не увлекаться скупкой долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами