В Госдуме предупредили о рисках с обменом старых долларов по всему миру

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.

По его словам, особенно риски касаются купюр, выпущенных до 2013 года. Однако он признал, что ответственность ложится только на владельцев валюты. При этом парламентарий добавил, что Россия устанавливает только обменные курсы, но не может регулировать правила обращения валюты в финансовых организациях. То есть решение — принимать или не принимать старые доллары — остается только за банками.

Ситуация с обменом старых долларов стала проблематичной с осени прошлого года. В октябре вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщал, что россияне стали массово сталкиваться с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. По данным агентства, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года.

Ранее эксперт заявил, что БРИКС может создать платежные механизмы, не зависящие от доллара.