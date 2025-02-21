Россиянам дали совет не увлекаться скупкой долларов

Скупка долларов, потерявших в цене к рублю, может оказаться проигрышным вариантом на фоне имеющихся предпосылок для еще большего укрепления российской валюты, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет агентство ТАСС.

Депутат посоветовал россиянам не увлекаться инвестициями в ослабевшую американскую валюту. Он отметил, что, «исходя прежде всего из геополитической ситуации, завтра доллар может быть дешевле».

Также Аксаков заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.

20 февраля Telegram-канал SHOT написал, что в России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж.

В этот же день стало известно, что официальный курс доллара от Центробанка опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.