Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали совет не увлекаться скупкой долларов

Депутат Госдумы Аксаков предупредил россиян о проигрыше при скупке долларов
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Скупка долларов, потерявших в цене к рублю, может оказаться проигрышным вариантом на фоне имеющихся предпосылок для еще большего укрепления российской валюты, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет агентство ТАСС.

Депутат посоветовал россиянам не увлекаться инвестициями в ослабевшую американскую валюту. Он отметил, что, «исходя прежде всего из геополитической ситуации, завтра доллар может быть дешевле».

Также Аксаков заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.

20 февраля Telegram-канал SHOT написал, что в России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж.

В этот же день стало известно, что официальный курс доллара от Центробанка опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами