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Стало известно, почему снизился интерес россиян к покупке новой недвижимости

«РОКВУЛ»: интерес россиян к покупке новой недвижимости снизился
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Shutterstock

Интерес россиян к покупке новой недвижимости снизился на фоне того, что они стали больше стремиться улучшить свои текущие жилищные условия. Об этом РИАМО сообщили в компании «РОКВУЛ» по итогам опроса, в котором приняли участие более 1,6 тыс. человек.

По ее данным, в 2025 году сделать это планируют 64% опрошенных граждан, что на 9% больше показателя прошлого года. При этом 35% респондентов хотят провести в существующем жилье ремонтные работы.

Приобрести готовый дом или земельный участок планируют 22% опрошенных, квартиру — 7%. Аналитики уточнили, что это на 3% меньше, чем в 2024 году. При этом в России фиксируют растущий интерес к частному сектору. Этому способствуют доступность льготных программ кредитования, улучшение инфраструктуры и возможность свободно выбирать размер и планировку дома.

Инвестор Ксения Аверс до этого говорила, что обрушения цен на жилье в России не стоит ждать в перспективе ближайших двух лет, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Как отметила специалист, катастрофы не случится даже на фоне отмены льготной ипотеки на квартиры на первичном рынке, которая раньше была основным драйвером сделок среди покупок нового жилья.

Ранее сообщалось, что в Москве подешевела аренда квартир.

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