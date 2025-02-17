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В России предсказали будущее цен на квартиры

Инвестор Аверс: обрушения стоимости квартир в России ждать не стоит
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обрушения цен на жилье в России не стоит ждать в перспективе ближайших двух лет, поскольку для этого нет никаких предпосылок, пишет интернет-издание NEWS.ru со ссылкой на сообщение инвестора Ксении Аверс.

Как отметила специалист, катастрофы не случится даже на фоне отмены льготной ипотеки на квартиры на первичном рынке, которая раньше была основным драйвером сделок среди покупок нового жилья.

Спрос на строящиеся квартиры сохранится благодаря семейной ипотеке — объем сделок будет меньшим, но до нуля продажи не упадут, заверила Аверс.

В понедельник кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов сообщил, что россиянам выгоднее всего продавать квартиру в феврале-марте и октябре-ноябре. В эти месяцы цена сделки может быть на 5-10% выше, чем в другие месяцы года, сказал он. По его словам, колебание цены зависит от множества факторов, начиная от региона и заканчивая денежно-кредитной политикой государства.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Москве.

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