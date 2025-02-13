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Экономист оценил потери от вложений в доллары и евро за полтора года

Экономист Балынин: потери от покупки долларов в 2023 году достигли 154 тыс. руб.
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Shutterstock

Россияне, которые купили доллары и евро полтора года назад, к настоящему моменту потеряли примерно 154 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Непосредственные прямые потери оказались незначительными, где-то на уровне 1-2%, так как сейчас курсы доллара и евро примерно такие же, как и полтора года назад. Но если бы тогда деньги вместо их конвертации в доллары или евро были бы размещены на банковских вкладах, к настоящему времени свои средства можно было бы увеличить на 25-30% (за полтора года), — это косвенные потери от вложения в доллары/евро. При расчете по размеру среднего вклада 2023 года (без учета остатков до 10 тыс. рублей) получается, что эквивалентно совокупные (косвенные и прямые) потери от вложений в доллары и евро составляют до 154 тыс. рублей (за полтора года)», — отметил экономист.

Балынин также не рекомендовал вкладываться в доллары и евро сейчас, так как это отличное время для получения высоких доходов по вкладам.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков сейчас составляет 21,44%. В начале 2025 года она достигала 21,7%. Банки снижают ставки по депозитам в преддверии заседания ЦБ 14 февраля, но доходность вкладов даже с учетом этого почти вдвое превышает инфляцию.

13 февраля курс доллара на межбанковском рынке опустился до 90,7 рубля, евро — до 94,5 рубля. За день доллар подешевел почти на 4 рубля, евро — на 3 рубля.

Ранее экономист оценил риски вложения в доллары.

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