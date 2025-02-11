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Евросоюз рискует потерять €3 млрд из-за летних закупок газа

Bloomberg: заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками до €3 млрд
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Shutterstock

Заполнение подземных газохранилищ в Европейском союзе в летний сезон может привести к убытками до €3 млрд из-за высоких цен на газ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В феврале цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума. Однако запасы в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 48,5%. По данным Bloomberg, Евросоюзу не грозит дефицит газа, но темпы заполнения газохранилищ вызывают беспокойство властей.

Агентством отмечает, что разница между фьючерсными ценами на летние и на зимние месяцы в январе стала самой высокой за последние три года. Утверждается, что это эквивалентно дефициту в размере около €3 млрд между покупкой летом и продажей зимой.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.

В свою очередь газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью.

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