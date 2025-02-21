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Цена на хлеб в России может вырасти в марте

«Ведомости»: производители хлеба предупредили о росте цен на 10–12%
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Unsplash

Крупные производители хлеба уведомили ретейлеров о планах повысить отпускные цены на  10–12% с 1 марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что среди причин повышения цен производители привели рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки и подорожание сырья.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подчеркнул, что уведомления производителей в данный момент находятся на рассмотрении у ретейлеров. Он добавил, что с начала года средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях уже составляла 5–7%.

Если очередное повышение цен произойдет, то оно будет происходить постепенно, отмечает издание. Подобное достигается за счет сдерживания наценок на социально значимые виды хлеба, а также благодаря совместным промоакциям сетей и производителей.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15–25% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.

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