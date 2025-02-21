В США заявили о планах G7 отказаться от ужесточения потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: G7 хочет отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из РФ

Страны «Большой семерки» (G7) планируют отказаться от призыва ужесточить потолок цен на российскую нефть в новом коммюнике. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Также по информации авторов, страны G7 пока не могут прийти к единому мнению относительно формулировок гарантий безопасности для Украины.

Агентство предположило, что члены клуба могут смягчить свою риторику на данную тему в документе.

18 февраля Bloomberg сообщало, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность понижения потолка цен на российскую нефть. Меру рассматривали, как толчок для России повысить расходы на военные нужды и «стимулировать ее к переговорам о значимом мире».

5 декабря 2022 года G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Несмотря на это, экспортная нефть Urals продается по более высокой цене.

Ранее Украина предложила зафиксировать цену на российскую нефть на уровне 30$.