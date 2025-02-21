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Россияне ждут обвала цен из-за возвращения зарубежных брендов

«Выберу.ру»: 41% россиян ждут снижения цен на бренды РФ при возврате зарубежных
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Почти половина — 41% — россиян ждут снижения цен на отечественные бренды в случае возвращения зарубежных брендов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

59% полагают, что текущий уровень цен после возвращения зарубежных брендов останется неизменным — стоимость на зарубежную продукцию также возросла по сравнению с уровнем 2022 года, когда они покинули российский рынок.

58% опрошенных отметили существенное повышение цен на отечественные товары после ухода зарубежных брендов в 2022 году, а 42% не увидели значительных изменений в ценах.

43% россиян считают, что возвращение зарубежных брендов будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен.

На вопрос о сохранении лояльности к российским брендам 56% респондентов ответили, что будут выбирать товары, исходя из их стоимости и качества. Около 18% опрошенных намерены продолжить приобретать исключительно продукцию отечественного производства, а 26% предпочтут товары зарубежных брендов.

«Возвращение иностранных компаний способно стать серьезным катализатором трансформации российского рынка: отечественные производители столкнутся с беспрецедентной конкуренцией, которую получится обойти только путем улучшения качества продукции и оптимизации ценообразования. Двухлетний опыт показал, что отечественные бренды могут развиваться, а российские потребители готовы поддерживать их финансово, поэтому отслеживание изменившихся предпочтений и ожиданий покупателей станет ключевым фактором успешного позиционирования на рынке», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.

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