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Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля впервые за неделю
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Антон Денисов/РИА Новости

Расчетный курс доллара опустился ниже 88,5 рубля впервые за неделю — с 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

С лета 2024 года Мосбиржа не ведет торги долларом, расчетный курс определяется через курс доллара к юаню на бирже Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. По данным РИА Новости, к 10:46 мск доллар упал до 88,38 рубля, что на 1,57 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. При этом 18 февраля курс доллара вырос до 90,75 рубля.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев прогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 92–92,5 рубля, евро — 96–97 рублей, юань — 12,5–12,7 рубля.

19 февраля курс доллара превышал 90 рублей, евро — 94 рубля, юаня — 12,3 рубля. За три года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%.

Ранее в Госдуме россиян призвали инвестировать в золото, а не в валюту.

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