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Кабмин выделит дополнительную помощь жителям Курской области

Мишустин: кабмин выделит около 40 млрд рублей на помощь жителям Курской области
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит дополнительную помощь жителям Курской области, потерявшим имущество, 40 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьера, жители Курской области, утратившие свое жилье, будут получать по 65 000 рублей в месяц. Предполагается, что выплаты будут получать более 112 тысяч жителей региона.

«Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей, что станет подспорьем для более чем 100 тысяч человек», — поделился Мишустин.

Он добавил, что, по предположению президента РФ Владимира Путина, это даст возможность начать ремонты тем, кто решит обустраивать новое жилье.

До этого пресс-служба кабмина сообщала, что правительство России выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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