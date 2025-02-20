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Центробанк хочет наказывать банковских работников, допустивших мошеннические операции

РИА: ЦБ планирует наказывать сотрудников банков, допустивших мошенничество
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк (ЦБ) РФ считает необходимым ввести персональную ответственность для сотрудников банков, допустивших совершение мошеннических действий. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время форума «Кибербезопасность в финансах»‎, ее цитирует РИА Новости.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры»»‎, — сказала руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, в большинстве крупных банков эти процедуры качественно функционируют, и банки отражают большую часть действий аферистов.

Накануне сообщалось, что в Томске мошенники споили 54-летнего мужчину, чтобы получить его квартиру. По сообщению СК, двое аферистов узнали о недвижимости склонного к чрезмерному употреблению алкоголя мужчины и разработали план, чтобы завладеть его квартирой. Они вывезли жертву за 60 км от города под предлогом, что там он сможет поработать сторожем на участке. Несколько дней мужчину спаивали. В состоянии запоя он продал долю своей жилплощади за 1,7 млн рублей. Томич подписал договор купли-продажу и расписку.

Денег за проданное жилье пострадавший так и не дождался. Доля в квартире оказалась в распоряжении мошенников. Как сообщили в Следственном комитете, двух злоумышленников удалось задержать, их взяли под стражу до суда.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса.

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