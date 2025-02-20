Центробанк хочет наказывать банковских работников, допустивших мошеннические операции

Центробанк (ЦБ) РФ считает необходимым ввести персональную ответственность для сотрудников банков, допустивших совершение мошеннических действий. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время форума «Кибербезопасность в финансах»‎, ее цитирует РИА Новости.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры»»‎, — сказала руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, в большинстве крупных банков эти процедуры качественно функционируют, и банки отражают большую часть действий аферистов.

Накануне сообщалось, что в Томске мошенники споили 54-летнего мужчину, чтобы получить его квартиру. По сообщению СК, двое аферистов узнали о недвижимости склонного к чрезмерному употреблению алкоголя мужчины и разработали план, чтобы завладеть его квартирой. Они вывезли жертву за 60 км от города под предлогом, что там он сможет поработать сторожем на участке. Несколько дней мужчину спаивали. В состоянии запоя он продал долю своей жилплощади за 1,7 млн рублей. Томич подписал договор купли-продажу и расписку.

Денег за проданное жилье пострадавший так и не дождался. Доля в квартире оказалась в распоряжении мошенников. Как сообщили в Следственном комитете, двух злоумышленников удалось задержать, их взяли под стражу до суда.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса.