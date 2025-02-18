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Банк России опроверг фейки о цифровом рубле

ЦБ: мошенники распространяют заявления псевдоэкспертов о цифровом рубле
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Shutterstock

Мошенники начали распространять через социальные сети и мессенджеры комментарии ненастоящих экспертов о цифровом рубле, сообщила пресс-служба Банка России.

Как пояснил регулятор, злоумышленники распространяют информацию о некоем «специальном безопасном счете ЦБ». Жертве предлагают перевести туда все ее деньги «для сохранности». Между тем никакого специального безопасного счета в Банке России нет. А получить сведения о своих сбережениях можно, просто позвонив в кредитную организацию.

В Центробанке подчеркнули, что открытие счета, где будут храниться цифровые рубли, будет полностью добровольным и не автоматическим.

В декабре доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что перевод зарплаты в цифровые рубли (сочетают свойства наличных и безналичных денег) принесет россиянам четыре преимущества, первое из которых — упрощение операций.

Одним из преимуществ такой валюты он назвал, что цифровой рубль будет интегрирован в различные финансовые сервисы и приложения, что может облегчить управление личными финансами.

Ранее в ЦБ рассказали, может ли «сгореть» цифровой рубль.

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