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Россиянка захотела купить квартиру и лишилась денег

Жительница Саратова захотела купить квартиру у знакомого и лишилась 200 тыс. руб
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Pixabay

Жительница Саратова захотела купить квартиру у знакомого ее мужа, но тот обманул женщину и скрылся с ее деньгами, пишет издание «Версия Саратов» со ссылкой на сообщение главного управления МВД по региону.

После того, как мужчина исчез с деньгами, 40-летняя жительница Октябрьского района обратилась в полицию. Она рассказала сотрудникам, что в марте 2024 года приятель ее мужа предложил приобрести у него квартиру. Та согласилась и 18 марта передала ему в качестве залога за объект 200 тысяч рублей, однако сразу после этого мужчина перестал выходить на связь.

Полицейским удалось поймать подозреваемого в этом преступлении. Задержан ранее судимый 45-летний житель Октябрьского района города. На допросе он сообщил, что потратил деньги на личные нужды. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Накануне пресс-служба томского управления Следственного комитета сообщила, что мошенники споили 54-летнего жителя этого города, что завладеть его квартирой.

Ранее в Свердловской области чиновники отобрали единственное жилье у 75-летней пенсионерки.

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