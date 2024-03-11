В Свердловской области чиновники отобрали единственное жилье у 75-летней пенсионерки

В Свердловской области чиновники незаконно отобрали единственное жилье у 75-летней пенсионерки с инвалидностью. Об этом сообщает ku66.ru.

Жилищные проблемы у женщины начались еще в 2006 году. Тогда пенсионерка, стоявшая в очереди на получение жилья, обзавелась помещением в одноэтажном бараке в селе Колчедан Каменского городского округа. В 2019 году постройку признали аварийной, с тех пор пожилая женщина обращалась к властям, пытаясь добиться расселения и получить новое жилье. Местные органы власти оставались к ее просьбам равнодушными.

В прошлом году родственники пенсионерки нашли юристов, которые составили обращение в межведомственную комиссию для оценки состояния жилых помещений и многоквартирных домов. В то же время администрация округа подала исковое заявление, чтобы лишить женщины права на использование единственного жилья. Властям удалось лишить пенсионерку крыши над головой.

«Пожилая женщина вынуждена скитаться на старость лет по съемным квартирам. Подло и мерзко», — считает представитель интересов пострадавшей Сергей Барсуков.

Сейчас юристы пытаются отменить спорное решение суда и продолжают бороться за право россиянки на достойное жилье.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Челябинской области живет в холода без отопления и водоснабжения.