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Набиуллина опровергла новый слух о цифровом рубле

Набиуллина: россиянам не придется идти в МФЦ и отказываться от цифрового рубля
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россиянам не придется идти в многофункциональный центр (МФЦ) и там отказываться от использования цифрового рубля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

Появившуюся информацию о том, что потребуется оформлять какой-то специальный отказ на использование этого платежного средства, она назвала «полной глупостью». По словам Набиуллиной, граждане сами решат, пользоваться ли им цифровым рублем.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что мошенники начали распространять через социальные сети и мессенджеры комментарии ненастоящих экспертов о цифровом рубле.

Как пояснил регулятор, злоумышленники распространяют информацию о некоем «специальном безопасном счете ЦБ». Жертве предлагают перевести туда все ее деньги «для сохранности». Между тем никакого специального безопасного счета в Банке России нет. А получить сведения о своих сбережениях можно, просто позвонив в кредитную организацию.

Ранее российский Центробанк объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.

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