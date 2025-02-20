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Дачников предупредили об опасности лишиться участка

Депутат Чаплин: дачникам с 1 марта дадут три года на освоение участков
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Pexels

Российским дачникам с 1 марта 2025 года дадут три года для уборки мусора и избавления от высоких сорняков на участке, в противном случае есть риск лишиться земли, предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с интернет-изданием News.ru.

Как подчеркнул Чаплин, участки должны соответствовать своему целевому назначению и использоваться для строительства жилого дома или ведения садоводства. В случае, если территорию не освоят за три года, к владельцам могут применить меры воздействия.

В числе признаков неосвоенного участка парламентарий назвал отсутствие посадок, захламленность, наличие сорняков выше метра на половине территории.

На прошлой неделе лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев сообщил, что пред покупкой дачи в садоводческих некоммерческих товариществах стоит оценить подъездные дороги. Помимо этого, он рекомендует узнать, какой объем электроэнергии можно подключить к участку, а также посетить садоводческое товарищество, познакомиться с председателем и будущими соседями.

Ранее стало известно, что в России стало больше дачников.

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