Названы топ-10 стран с самыми большими запасами золота

Сложная геополитическая обстановка стимулирует спрос на золото со стороны государств активнее, чем когда-либо. Об этом со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS) пишет РБК.

Согласно опросу WGS, в течение следующего года 29% центробанков различных стран намерены увеличить свои золотые резервы. Это самый высокий уровень с 2018 года, когда был проведен первый опрос на эту тему.

В топ-10 стран с самыми крупными запасами золота входят:

США (8,13 тыс. тонн)

Германия (3,35 тыс. тонн)

Италия (2,45 тыс. тонн)

Франция (2,44 тыс. тонн)

Россия (2,34 тыс. тонн)

Китай (2,26 тыс. тонн)

Швейцария (1,04 тыс. тонн)

Япония (0,85 тыс. тонн)

Индия (0,84 тыс. тонн)

Нидерланды (0,61 тыс. тонн).

«Увеличение золотовалютных резервов центробанками продиктовано насущными опасениями финансового рынка, включая более высокие кризисные риски и растущую инфляцию», — говорится в публикации.

29 сентября сообщалось, что цены на золото на мировом рынке продолжают обновлять исторические максимумы, приблизившись к отметке $2,7 тыс. за тройскую унцию. С начала сентября стоимость благородного металла выросла почти на 6%.

Ранее стало известно, что запасы золота у россиян превысили резервы Центробанка.