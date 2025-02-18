Маск согласился проверить золотой резерв на военной базе в Кентукки

Глава департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

17 февраля сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем аккаунте в X предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс.

«Ищу золото в Форт-Ноксе... Это золото — собственность американского народа. Очень надеюсь, что оно все еще там!» — написал Маск.

Предприниматель прикрепил к своему посту фото из американского сериала «Южный Парк» с текстом «и-и-и они пропали». В мультсериале эту фразу произносит банковский служащий, заявляющий клиентам, что их средства исчезли.

Также миллиардер задался вопросом, кто может подтвердить, что золото из Форт-Нокса не было расхищено. Он отметил, что американский народ желает знать, на месте ли этот золотой запас или нет.

Ранее в DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков.