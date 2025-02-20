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Раскрыто условие для наибольшей выгоды России от сближения с США

Аналитик Тимофеев: сближение с США может принести РФ большие инвестиции
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Постепенное сближение с США может в перспективе принести России значительные иностранные инвестиции. Однако для этого сначала необходимо организовать институциональную базу хотя бы на уровне указов, считает руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев. При соблюдении этого условия начнется реальный рост российского фондового рынка, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

В первую очередь необходимо, чтобы президент РФ подписал указ о защите иностранных инвестиций, а это возможно в случае успешных переговоров по украинскому конфликту, пояснил аналитик.

«Сейчас пока действуют несколько иные указы. Если ты из недружественной страны и нерезидент, то ты оказываешься на счете типа С. На этих условиях будет кто-нибудь входить в Россию? Ну, это глупый вопрос», — объяснил Тимофеев, добавив, что с учетом этого странно будет ожидать, что комплайнс разрешит хотя бы одному крупному западному фонду войти в РФ.

Для нормализации ситуации как с российской, так и с западной стороны должны быть приняты соответствующие документы, причем не обязательно на уровне законов – будет достаточно указов, считает эксперт. Это уже приведет к устойчивому росту, который затем «перейдет в эйфорию» даже без отмены санкций, убежден специалист.

До этого первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов. Он объяснил, что из-за высоких процентных ставок инвесторы начинают активно вкладывать свои деньги в более прибыльные инструменты, такие как депозиты, что приводит к снижению индекса.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.

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