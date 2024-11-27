Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ назвали причины падения российского фондового рынка

РБК: зампред ЦБ Чистюхин объяснил падение фондового рынка РФ высокими ставками

close
Depositphotos

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью РБК, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.

В материале агентства отмечается, что индекс Московской биржи, в который входят 48 наиболее ликвидных акций, днем 26 ноября впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, хотя еще весной поднимался выше 3500 пунктов.

По словам Чистюхина, с экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала.

Первый зампред Банка России отметил, что процентные ставки сейчас находятся на историческом максимуме — в октябре 2024-го Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является рекордным значением. Комментируя это решение, регулятор не исключил возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года. По прогнозам аналитиков, ставка может вырасти до 22–23%, а ее снижение начнется не ранее середины 2025 года.

По словам Чистюхина, из-за высоких процентных ставок инвесторы начинают активно вкладывать свои деньги в более прибыльные инструменты, такие как депозиты. Это, в свою очередь, приводит к снижению индекса.

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что затяжное падение российского фондового рынка обусловлено не только действиями нерезидентов, но и общей макроэкономической ситуацией.

Ранее Мосбиржа нашла решение для стабилизации валютного рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами