Российские таксисты пожаловались в ФАС на цены «Автоваза»

«Ведомости»: НСТ заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada для таксистов

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) подала жалобу на «Автоваз» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для такси. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Наталии Лозинской.

Как отмечается в письме, доля «Автоваза» в таксопарках постоянно растет и уже превышает 50%, что формирует определенную финансовую зависимость от ценовой политики концерна.

Ассоциация ссылается на данные Аналитического центра при правительстве РФ. В них говорится, что средняя стоимость автомобиля эконом-класса в России за 2021-2023 годы выросла на 28%. Цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta за этот же период поднялись в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

Как считает глава НСТ, бесконтрольный рост цен на автомобили выглядит необоснованным, ущемляет интересы перевозчиков и наносит долгосрочный ущерб отрасли.

До этого НСТ сообщала, что в России 63% таксопарков не готовы закупать отечественные автомобили.

Ранее российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов.