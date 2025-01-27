Российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов

Российские таксисты заявили о резком снижении доходов на фоне того, что агрегаторы такси в России не спешат поднимать цены за поездки, несмотря на высокую инфляцию. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, таксисты из Москвы, Екатеринбурга и еще ряда других городов из-за этого вышли на протесты. Они потребовали улучшить их условия труда и повысить тарифы для пассажиров. Казанский таксист, бывший член профсоюза Евгений Титов отметил, что такая ситуация сложилась на фоне того, что «всеобщее повышение цен опережает рост тарифов в такси».

«Получается, что мы просто беднеем. То есть расходы выросли на все, а доходы не увеличиваются», — сказал он.

Кроме того, доходы сокращаются из-за сезонного фактора, потому что после новогодних праздников обычно снижается спрос на поездки, добавил Титов.

22 января ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить программу льготного лизинга автомобилей для предприятий отрасли, за счет чего можно было бы справиться с последствиями высоких ставок. Как отмечается в письме, речь идет о потребности в 7,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться льготные тарифы такси для многодетных семей.