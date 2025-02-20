В России не исключили дальнейшее снижение курса доллара

Дальнейшее снижение курса доллара до 75-80 рублей может произойти в случае совпадения нескольких факторов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича.

По словам Калмановича, американская валюта может еще больше опуститься к российской при сохранении высокой процентной ставки Центрального банка. Также поддержать рубль может рост цен на нефть и газ — за счет увеличения валютных поступлений. Кроме того, на ситуацию может оказывать влияние снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления, поскольку это повышает доверие инвесторов к российской экономике.

Как подчеркнул аналитик, если совпадения всех трех факторов не случится, курс доллара будет находиться в диапазоне 88-92 рубля.

Накануне руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что с конца февраля 2022 года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%.

Ранее экономист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на март.