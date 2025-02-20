Россиянам рассказали, как накопить пенсию более 50 тысяч рублей

Экономист Балынин: для пенсии от 50 тысяч рублей нужно 300 пенсионных баллов

Чтобы получать пенсию более 50 тыс. рублей, нужно заработать 300 пенсионных баллов, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле из двух слагаемых: первое — фиксированная выплата, второе — произведение стоимости одного пенсионного балла и числа набранных пенсионных баллов.

Размер фиксированной выплаты ежегодно индексируется государством. В настоящее время он составляет 8907,7 рубля. При достижении 80-летнего возраста эта сумма удваивается, и с 2025 года к ней прибавляется еще 1314 рублей в виде дополнительной надбавки. Соответственно, вместо 8907,7 рубля россиянам старше 80 лет выплачиваются 19129,40 рубля.

«Стоимость одного пенсионного балла тоже ежегодно индексируется государством. В 2025 году она составляет 145,69 рубля. Поэтому для вычисления пенсии набранное количество баллов — его можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги» — надо умножить на это число. Если гражданин набрал к моменту назначения страховой пенсии 256,287 пенсионного балла, размер его страховой пенсии составит 46246,15 рубля. Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — отметил экономист.

Чтобы получить 300 пенсионных баллов, нужен стаж от 30 лет при зарплате в 185 тыс. рублей. При средней зарплате в 74,3 тыс. рублей потребуется 75 лет страхового стажа.

В январе средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.