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В Банке России прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

В ЦБ решили пока не высказывать мнение о возможном возвращении Visa и Mastercard
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Максим Блинов/РИА Новости

В Банке России решили пока не высказывать мнение о предполагаемом возвращении на российский рынок платежных систем Visa и Mastercard, следует из комментария зампреда регулятора Алексея Гузнова, который приводит агентство РИА Новости.

Гузнову задали вопрос, готов ли регулятор принять эти международные платежные системы, если те соберутся вернуться в Россию. «ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории», — отметил он.

Зампред Центробанка предложил направить все уточняющие вопросы главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

17 февраля Аксаков сообщал, что платежные системы Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию, чтобы предлагать свои услуги в прежнем объеме. По его мнению, они будут стремиться вернуться в большой рынок, но им придется сложнее, так как в России привыкли к новым системам.

В начале января Центральный банк России сообщил, что некоторые карты Visa и Mastercard исчерпали срок действия сертификата безопасности.

Ранее было названо условие возвращения Visa и Mastercard в Россию.

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