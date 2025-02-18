Названо условие возвращения Visa и Mastercard в Россию

Инвестбанкир Коган: Visa и Mastercard могут вернуться только на наших условиях

После возобновления диалога между Россией и США появились сообщения о возможном возвращении в РФ страну платежных систем Visa и Mastercard. Однако важно учитывать, что допустят это только на российских условиях, что в первую очередь касается платежной системы «Мир», заявил 360.ru инвестбанкир Евгений Коган.

Сегодня западным платежным системам возвращение в РФ важнее, чем России, так как их бизнесы находятся в непростых условиях, считает эксперт. Основное условие для возобновления работы компаний в стране – это коллаборация с российской компанией «Мир», подчеркнул он.

Коган согласился, что россиянам сегодня тоже приходится непросто – в путешествиях в другие страны им для расчетов приходится открывать дополнительные счета в банках ОАЭ, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и так далее.

«Все это удорожает расчеты и вытаскивает деньги из кармана россиян», — отметил специалист.

По его мнению, если все нюансы будут улажены и удастся достичь договоренности, то на возвращение Visa и Mastercard уйдет не более двух месяцев.

До этого глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию, чтобы предлагать свои услуги в прежнем объеме. По его мнению, они будут стремиться вернуться в большой рынок, но им придется сложнее, так как в России привыкли к новым системам.

Ранее аналитик назвал сложности для Visa и MasterCard при возвращении в Россию.