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Visa и Masterсard стали менее безопасными

Некоторые карты Visa и Masterсard исчерпали сертификат безопасности
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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Некоторые карты Visa и Masterсard исчерпали срок действия сертификата безопасности. Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на Центральный банк России.

По данным регулятора, с проблемами могут столкнуться около 1% всех имеющихся на руках у населения России карт. Среди сложностей, с которыми могу столкнуться пользователи — карты могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах.

Тем не менее, операции по этим картам будут продолжаться, так как Центробанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) заблаговременно организовали подготовительную работу с банками по переформатированию соответствующих настроек.

Сертификаты обновлялись до выхода международных платежных систем Visa и MasterCard из России в 2022 году. Теперь банки будут самостоятельно определять, принимать ли такие карты к оплате.

До этого сообщалось, что с 1 января 2025 года некоторые терминалы могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa.

Ранее аналитик рассказал, стоит ли переживать из-за истечения сертификатов Visa и Mastercard.

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