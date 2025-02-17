В Госдуме считают, что Visa и Mastercard уже готовятся к возвращению в Россию

Платежные системы Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию, чтобы предлагать свои услуги в прежнем объеме. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — считает Аксаков.

В начале января Центральный банк России сообщил, что некоторые карты Visa и Mastercard исчерпали срок действия сертификата безопасности.

По данным регулятора, с проблемами могут столкнуться около 1% всех имеющихся на руках у населения России карт. Среди сложностей, с которыми могут столкнуться пользователи, карты могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах.

Ранее аналитик рассказал, стоит ли переживать из-за истечения сертификатов Visa и Mastercard.