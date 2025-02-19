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Глава Банка России пожаловалась на некоторых бизнесменов

Набиуллина: участники финансового рынка не хотят системно делиться данными
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России участники финансового рынка зачастую не хотят делиться данными на системной основе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

По словам главы регулятора, Банк России сделал многое для того, чтобы предприниматели могли обмениваться информацией и с ЦБ, и между собой. Тем не менее участники рынка все равно часто отказываются делиться сведениями.

Набиуллина объяснила это тем, что данные для многих из предпринимателей — это их бизнес-модель, конкурентное преимущество. Как добавила глава ЦБ, в таком случае системный обмен между участниками рынка может наладить только государство.

В первой половине января основатель Mozhenkov Progress Consulting бизнес-эксперт Владимир Моженков сообщил, что многие российские компании, особенно из сектора малого и среднего бизнеса, рискуют столкнуться с банкротством из-за необдуманного повышения зарплат.

По его словам, эта тенденция обусловлена нарушением важного экономического принципа, согласно которому рост производительности труда должен опережать рост фонда оплаты труда.

Ранее стало известно, сколько российских бизнесменов обращались к тарологам.

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