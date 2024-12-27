Банк России назвал стоимость одной дропперской карты на черном рынке

Цена за одну дропперскую карту, оформляющуюся на подставных лиц или продающуюся мошенникам либо теневому бизнесу на черном рынке, в 2024 году составила до 40 тысяч рублей, сообщил с беседе с интернет-изданием РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

По оценке регулятора, говорит Шабля, в 2024 году стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз. Также, отметил глава Службы финмониторинга ЦБ, счета дропов в настоящее время приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать.

Дроппер — это человек, который принимает на свою карту мошеннически полученные деньги и переводит их дальше, часто обналичивая за процент.

Во второй половине декабря руководитель департамента защиты от мошенничества (Fraud Protection) компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков сообщил, что тенденция, при которой около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты, продолжится и в 2025 году. В борьбе с дропперством могут пострадать россияне, данные которых украли., отметил он.

Ранее Банк России назвал, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса.