В Центробанке объяснили популярность услуг курьеров у мошенников

Злоумышленники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, поскольку стоимость дропперских карт на «черном рынке» выросла с 10-15 до 70 тысяч рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя регулятора Эльвиру Набиуллину.

В среду Набиуллина сообщила, что Центробанк предложил внедрить уведомления для родителей в кредитных организациях по картам детей вплоть до совершеннолетия для защиты от дропперства.

Дроппер — это человек, который принимает на свою карту мошеннически полученные деньги и переводит их дальше, часто обналичивая за процент.

Во второй половине декабря руководитель департамента защиты от мошенничества (Fraud Protection) компании F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков сообщил, что тенденция, при которой около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты (оформляются на подставных лиц и используются для вывода средств мошенниками), продолжится и в 2025 году. В борьбе с дропперством могут пострадать россияне, данные которых украли.

Ранее Банк России назвал стоимость одной дропперской карты на черном рынке.