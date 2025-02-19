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Первый производитель ноутбуков поднимет цены из-за тарифов Трампа

The Telegraph: Acer поднимет стоимость ноутбуков на 10% из-за тарифов Трампа
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Acer

Тайваньская бесфабричная компания по разработке и продаже компьютерной техники Acer повысит цены на ноутбуки в США на 10% из-за тарифов презента Дональда Трампа, пишет газета The Telegrap со ссылкой на заявление генерального директора и председателя правления компании Джейсона Чена.

Отмечается, что этот производитель станет первым, кто поднимает цены на фоне планов нового американского президента установить повышенные пошлины на весь импорт в страну. Компания также может рассмотреть возможность переноса производства ноутбуков, в том числе в США.

Acer, базирующаяся на Тайване, занимает пятое место по продажам компьютеров в США. Топ-4 занимают — американские HP, Dell, Apple и китайская Lenovo.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Затем газета New York Post написала, что Канада и Мексика дают совместный отпор президенту США Трампу, который ввел пошлины на их товары. Эти страны решили ввести 25-процентные пошлины на товары США.

Ранее была оценена способность США поддерживать пошлины.

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