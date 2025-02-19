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Набиуллина сообщила о занижении банками реального уровня мошенничества

Набиуллина: многие банки занижали существующий уровень мошенничества
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие отечественные банки занижали существующий уровень мошенничества. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, многие банки не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов. Они объяснили это тем, что пострадавший добровольно переводил деньги, хоть и был обманут. Набиуллина сказала, что за такую халатность некоторые банки пришлось наказать.

«Нам пришлось здесь применять и надзорные меры <...> и мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция без согласия, а без добровольного согласия», — отметила глава Центробанка.

При этом они признала, что российские банки стали основательнее и корректнее передавать данные о мошенничестве в 85% случаев — показатель лучше, чем год назад.

Накануне Центробанк заявил, что объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году увеличился на 74,36% год к году и составил 27,5 млрд рублей. У юрлиц за прошлый год украли всего только 1,2 млрд рублей.

Ранее Банк России описал типичную жертву мошенников.

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