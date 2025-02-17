Банк России назвал типичную жертву мошенников

ЦБ: россиянки со средним уровнем дохода чаще остальных страдают от мошенников

Жертвами мошенников в прошлом году чаще остальных становились россиянки со средним уровнем дохода, сообщила пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, речь идет о женщинах от 25 до 44 лет, имеющих среднее образование. Пожилые граждане тоже оказались в зоне риска, однако доля пострадавших среди них выросла несильно, уточнили в Центробанке, не уточнив цифры.

В основном, сообщили в регуляторе, мошенники получают доступ к деньгам с помощью телефонного и СМС-мошенничества, а также при помощи взлома аккаунтов на Госуслугах.

В понедельник в пресс-службе Банка России сообщили, что российские кредитные организации в 2024 году возвращали клиентам похищенные мошенниками деньги почти в каждом шестом случае.

Во второй половине января доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексации.